Assurance Islamique: Le Sénégal piste de nouvelles opportunités économiques 

Le programme de développement de la microfinance islamique au SENEGAL (PROMISE) a tenu une rencontre sur l’industrie de l’assurance islamique au Sénégal. L’objectif est d’explorer les différentes facettes de ce secteur et encourager de nouvelles opportunités économiques dans ce domaine.

L’assurance islamique, ou « Takaful », est un système d’assurance fondé sur les principes islamiques. Il vise à assurer le partage des risques et la protection mutuelle, conformément aux enseignements et aux principes éthiques de l’islam. Selon la coordinatrice du programme de développement de la microfinance (Promise) , Néné Fatoumata Tall , le « Takaful » offre une alternative éthique et équitable à l’assurance conventionnelle, répondant aux besoins de nombreuses communautés musulmanes à travers le monde. « Au-delà des innombrables études et publications qui lui sont dédiées, le segment de l’assurance « Takaful » intéresse de plus en plus d’opérateurs mondiaux. Actuellement, il fait figure de véritable filon qui attise les convoitises », dit-elle.

Et de poursuivre : » Si sa répartition géographique reste en grande partie limitée aux pays musulmans, l’investissement dans les pays occidentaux à fortes communautés musulmanes devrait, à court terme, accélérer le mouvement. De son avis, déjà, des institutions financières européennes et américaines lui consacrent des guichets spécifiques. « En raison de son fondement moral respectant les préceptes de l’Islam en matière d’investissement et de placement des fonds, de sa dimension éthique, religieuse et sociale et de son ancrage à l’économie réelle, la finance islamique s’est progressivement imposée comme une alternative intéressante au mode de financement conventionnel », renseigne-t-elle. Elle déclare que le développement de ce mode de financement permettrait non seulement de contribuer à diversifier les produits bancaires, mais à attirer, par ailleurs, une nouvelle frange de particuliers et de clients qui sont intéressés par des produits conformes aux principes de la Sharia. « Parmi les produits de ce mode de financement figure en bonne place le « takaful ».

Ainsi, le Sénégal qui ambitionne de mettre en place une véritable industrie de la finance islamique ne peut ignorer l’importance de ce type d’assurance dans son dispositif réglementaire », soutient-elle. Néné Fatoumata Tall laisse entendre que manifestement, la micro assurance islamique présente, à n’en point douter, un potentiel énorme pour une inclusion financière accrue. Cependant, pour que le « Takaful » puisse se développer pleinement au Sénégal, nous devons surmonter certains obstacles. La première étape est de disposer d’un cadre réglementaire favorable au « Takaful » car l’absence d’un tel cadre réglementaire est un frein majeur au développement de la micro assurance islamique dans le pays », souligne-t-elle. A l’en croire , cette permet d’identifier les contraintes réglementaires spécifiques et de formuler des recommandations pour la mise en place d’un environnement réglementaire adapté au « Takaful ». Il est essentiel d’apprendre des meilleures pratiques et de partager nos expériences en matière d’assurance et de micro assurance islamique, tant au niveau national que sous-régional. Nous devons explorer les modèles économiques de « Takaful » possibles dans notre contexte sénégalais, en tenant compte des spécificités de notre économie et de nos valeurs culturelles », martèle-t-elle la coordinatrice du Promise.

Pour y arriver, elle juge important de capitaliser toutes les opportunités de coopération sous régionale afin de bénéficier de l’expertise et de l’expérience des autres pays de la zone.

NGOYA NDIAYE