Assises Nationales de la Presse: Macky SALL déplore une « THÉÂTRALISATION » des revues de presse

« De toute évidence, le cours des choses a beaucoup changé dans votre profession« , a-t-il fait remarquer, mardi, lors de la cérémonie d’ouverture. e président de la République n’agrée pas la manière dont certains journalistes font la revue de presse au Sénégal en privilégiant la théâtralisation. Lors de la cérémonie d’ouverture des 50emes assises nationales de la presse francophone (UPF), il a raillé Ahmed Aïdara et cie.

D’ailleurs, poursuit le président de la République, au Sénégal, il a une catégorie (je ne sais pas comment on le qualifie), c’est une sorte de revue de la presse. « Il (Ndlr : journaliste) prend les titres des journaux, il théâtralise. Alors rien que sa revue constitue l’événement et l’actualité et vous en avez de toute sorte« , a-t-il expliqué. Non sans ajouter : « Peut-être que les enseignants du Cesti, doivent pourvoir théoriser ce nouveau tape apport. »

Selon le chef de l’État, c’est tellement vrai que certains ont pu être élu, ils sont devenus de députés, des maires. « Je ne les citerai pas parce que j’en ai des amis. Ils sont des jeunes frères. Mais c’est une catégorie journalistique nouvelle. On prend des titres, on théâtralise tôt le matin et ça fait l’actualité et le public est agressé à longueur de journée. C’est des faits qui n’ont aucune réalité« , a-t-il lâché.