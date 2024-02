Assemblée : Un député a frôlé le pire en pleine session

Presque 8 heures de travaux depuis le début des plénières. Sans repos à part de petites pauses de 5 minutes un des députés Sanou Dione a piqué une crise. Le député de Taxawu Sénégal s’est écroulé pendant la session. Il a été évacué par les sapeurs-pompiers. La séance est suspendue pour 30 minutes.

Le président de l’Assemblée nationale a eu tort de prendre la pause déjeuner à l’heure habituelle. En effet, avec les motions préjudicielles servies en cascade par les députés de l’opposition pour arrêter la machine du report, Amadou Mame Diop avait retardé la suspension pour permettre aux députés de se restaurer. A chaque fois qu’il a été interpellé par Guy Marius Sagna, il répond qu’il va suspendre plus tard. Le député a même menacé de manger dans l’hémicycle, mais le président a poursuivi les travaux. Malheureusement, à 18 heures 45 minutes, le député Sanou Dione est tombé dans les vapes. Est-ce à cause de la faim ? Tout porte à le croire. En effet, à la reprise, une heure plus tard, Sanou Dione était revenu dans la salle. Et, le président qui ignorait sa présence a commencé par lui souhaiter prompt rétablissement. Et, les députés de crier : « il est là », disent-ils, sur fond de railleries.