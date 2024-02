Assemblée nationale : Si les deux propositions de lois passent, Macky Sall pourraient se maintenir au pouvoir.

Toute l’opposition Sénégalaise et la société civile se sont données rendez-vous, tout à l’heure à l’Assemblée nationale pour protester contre ce projet de loi soumis aux députés.

Le texte contient deux articles cruciaux : une dérogation à la Constitution qui repousserait l’élection de six mois au 25 août prochain. Un deuxième article qui demande que Macky Sall poursuive ses fonctions de président jusqu’à l’installation de son successeur.

Aussi, la date du 02 avril étant la date butoir du mandat de Macky Sall, ne figure pas sur la proposition de loi qui doit être examinée et adoptée tout à l’heure. Ceci ouvrirait la possibilité de reporter l’élection à bien plus de six mois et au président Macky Sall de rester à la tête du pays bien plus de six mois.

Pour l’opposition, il est hors de question que cette loi passe. Ce qu’elle qualifie de coup d’Etat constitutionnel.