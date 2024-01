Assassinat du numéro 2 du Hamas: Un coup dur infligé à l’axe de la résistance

L’onde de choc provoquée par la frappe israélienne qui a éliminé, mardi 2 janvier, dans la banlieue sud de Beyrouth, Saleh al-Arouri, le numéro 2 du Hamas, ainsi que plusieurs cadres du mouvement islamiste palestinien, n’a pas fini de secouer le Hezbollah libanais.

Même si le parti chiite libanais n’était pas directement visé, cet assassinat opéré en plein cœur de son fief le place néanmoins dans l’embarras alors que depuis le début, le 7 octobre, de la guerre entre l’État hébreu et le Hamas, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l’armée israélienne sont quasi-quotidiens.

Si ces hostilités étaient jusqu’ici limitées à la zone frontalière entre le Liban et Israël, le risque d’une escalade et d’une extension régionale du conflit a brusquement augmenté. Il s’agit en effet de la première attaque israélienne menée directement dans le bastion du parti pro-iranien depuis la guerre de l’été 2006 opposant les deux ennemis déclarés, qui rompt de facto les règles d’engagement tacites qui les liaient jusqu’ici. « Les règles d’engagement ont été complètement dynamitées par Israël qui a dépassé les lignes rouges, estime Anthony Samrani, rédacteur en chef à L’Orient-Le Jour, le quotidien francophone libanais. Le Hezbollah se retrouve dans une position très délicate où, d’une part, il ne peut pas ne pas répondre et en même temps, s’il répond de façon trop musclée, il risque une guerre ouverte qu’il cherche, en tout cas qu’il a cherché, jusqu’ici à éviter avec Israël ».

Mardi soir, le Hezbollah a qualifié dans un communiqué l’attaque israélienne « de grave agression contre le Liban » et de « sérieux développement dans la guerre entre l’ennemi et l’axe de la résistance ». Il a prévenu que l’assassinat de Saleh al-Arouri « ne restera pas sans riposte ou impuni ».

Le secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, doit prononcer, mercredi soir, un discours désormais très attendu, alors qu’il était programmé à l’origine pour marquer le quatrième anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe de drone américain en Irak.

De son côté, le gouvernement israélien, qui désespérait depuis le début de la guerre à Gaza d’éliminer une figure de premier plan du Hamas, comme il l’avait promis en représailles aux attaques du 7 octobre, aura finalement atteint son objectif… au Liban.

Qui était Saleh Al-Arouri, le numéro 2 du Hamas tué par Israël au Liban ?

« Il était certainement l’un des dirigeants palestiniens les plus proches de l’Iran et celui qui a fait le plus dans le rapprochement avec le Hezbollah, précise Anthony Samrani. Il était l’un des théoriciens de ce qu’on a appelé l’unité des fronts, c’est-à-dire la volonté des différents membres de ‘l’axe de la résistance’ d’unir ou de coordonner leurs actions contre Israël ».

Les messages envoyés au Hezbollah

Avec l’élimination de cette cible prioritaire à Moucharrafiyé, dans la banlieue sud de Beyrouth, moins risquée à réaliser, techniquement et même diplomatiquement, qu’en Turquie ou au Qatar où résident les autres principaux chefs en exil du Hamas, les Israéliens envoient également plusieurs messages au Hezbollah.