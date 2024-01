Arrêt cardiaque : Des médecins donnent les signes avant-coureurs chez les femmes

Un très grand nombre de futures victimes d’arrêt cardiaque ressentent un signe avant-coureur dans la journée qui précède. Celui-ci est différent chez les hommes et chez les femmes. Le connaître peut sauver votre vie ou celle de vos proches.

Un arrêt cardiaque est un évènement gravissime. Il existe des signes annonciateurs de l’arrêt cardiaque et il est important de savoir les identifier pour soi-même ou pour ses proches. En effet, plus le traitement est mis en route rapidement, plus les chances de survie sont importantes et les risques de séquelles faibles.

Une équipe a cherché à identifier de manière précise les signes avant-coureurs d’un arrêt cardiaque, leurs résultats ont été publiés dans la revue the Lancet Digital Health.

Les signes avant-coureurs d’un arrêt cardiaque chez l’homme et chez la femme

Les auteurs ont mené une étude cas-témoins sur près de 3 000 personnes aux États-Unis. Ils ont pour cela apparié deux personnes comparables et ayant présenté certains symptômes, l’une d’entre elles ayant ensuite fait un arrêt cardiaque et l’autre non.

Les résultats de l’étude montrent que la moitié des patients ayant souffert d’un arrêt cardiaque avait ressenti un symptôme annonciateur dans les 24 heures précédant l’évènement. Plus intéressant encore, il existe des différences de symptômes entre les hommes et les femmes.

Chez les femmes, le symptôme annonciateur le plus fréquent était l’essoufflement. Chez les hommes, il s’agissait plutôt de douleurs thoraciques. Il est important de connaître les autres signes avant-coureurs de l’arrêt cardiaque : sensation d’oppression, de serrement, voire d’écrasement de la cage thoracique, de palpitations. Les femmes en particulier peuvent aussi ressentir des nausées et des douleurs à l’estomac.