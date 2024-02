Appel au dialogue: Actions Républicaines invitent à répondre au Chef de l’État 

Pour apaiser le climat actuel du pays, Actions Républicaines invitent à répondre au dialogue du Président de la République. Dans un communiqué rendu public, ces apristes sont d’avis que le Sénégal doit aller de l’avant dans le dialogue et la paix pour une bonne transition politique. « Le dialogue national initié par le président de la République doit être l’occasion de réformes profondes, des conditions de parrainages ,du processus électoral et du conseil constitutionnel afin que pareille situation ne se répète plus.

Notre pays est à la croisée des chemins dans une sous-région où règne des tensions et avec un climat intérieur où, beaucoup de rentiers de la tension font dans la surenchère », lit-on dans la missive.

Et de poursuivre : »A toutes prises de positions, certains acteurs de la classe politique et de la société civile se donnent pour objectif d’affaiblir les institutions et de s’attaquer à tous les principes qui tiennent notre République debout ».

Ces partisans du chef de l’Etat estiment que les États n’ayant que des intérêts, la situation politique actuelle du Sénégal aiguise bien des appétits et cela justifie les sortie maladroites des puissances mondiales avec chacun leur agenda particulier pour le Sénégal. « Du bon élève de la classe que ces Etats pensaient tenir sous leur joug, beaucoup d’entre eux se rendent compte qu’ils font désormais face à un Etat sénégalais solide, sûr de ses atouts et avec les promesses d’un avenir radieux, grâce à son potentiel en hydrocarbures. On peut se demander de façon critique pourquoi les attaques sur le Sénégal à l’étranger sont l’œuvre coordonnée de grands médias et d’organisations « humanitaires » bénéficiant de leurs financements des intérêts économiques et milieux d’affaires de ces grandes puissances », font-ils savoir.

A les en croire, ces Etats étrangers qui s’ingèrent dans notre vie politique pour des questions stratégiques tenant compte des enjeux sécuritaires et perspectives pétro-Gazière du Pays, le font avec la complicité d’acteurs politiques locaux et d’entités de la société civile. « Ceux qui scandaient « France Dégage » et « Non aux nouvelles formes de colonialisme » se sont dotés à leurs maîtres d’ailleurs pour qu’ils sauvent leur démocratie et trouve des passerelles d’échanges avec le Président Macky Sall », renseigne t-il. Ils pensent que la tentative de déstabilisation dont l’État a souffert en 2021 est venue d’un sabotage interne et de nombreuses interférences extérieures. « Entre les promesses de financement non respectées dans un contexte post COVID-19 et une volonté manifeste de ne pas partager certains renseignements cruciaux, notre pays a pu faire face et tenir.

Face à ces attitudes prédatrices, les hommes politiques devraient nous éviter le discours irresponsable demandant des sanctions contre le Sénégal et l’appel à des missions extérieures pour « sauver le Sénégal ». On aura vu des politiciens du F24 demandaient à la Cedeao de sanctionner le Sénégal, d’autres appelleront des opérations de maintien de la paix. C’est ne pas connaître la tradition du Sénégal dans le maintien de la paix au sein des Nations Unies que de prôner une telle hérésie », expliquent-ils.

Et d’ajouter : »Il est de la Responsabilité du président de la République et des acteurs politiques de protéger le pays du hasard, en protégeant la sacralité de la République et ses institutions. La nécessité du dialogue ne devrait pas nous conduire à absoudre les pertes économiques et violences récentes que le pays a connu.

L’idée d’une amnistie est évoquée dans les médias, mais Actions Républicaines tient à rappeler qu’il faut qu’un crime ou délit soit définitivement jugé pour être amnistiable et qu’à ce titre, il est impossible d’associer certaines personnalités au dialogue du fait de leurs situations. Il est crucial de rendre la justice aux milliers de Sénégalais impactés par les différents appels à l’insurrection et la défiance dont l’État à souffert ».