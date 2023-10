Ankara : Six cibles des terroristes des YPG/PKK détruites dans le nord de la Syrie

Une installation pétrolière utilisée par le groupe terroriste et des abris ont été détruits, selon le ministère turc de la Défense nationale Des avions de combat turcs ont détruit six cibles terroristes des YPG/PKK dans le nord de la Syrie, a annoncé, dimanche, le ministère de la Défense nationale. Parmi les cibles détruites figurent une installation pétrolière utilisée par le groupe terroriste, ainsi que des abris où les terroristes avaient trouvé refuge, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur la plateforme X.

Plusieurs terroristes ont été « neutralisés » au cours de l’opération aérienne, est-il ajouté. Les autorités turques utilisent le terme « neutraliser » pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été capturés ou éliminés.

Des précautions ont été prises pendant l’opération pour s’assurer que les civils innocents, les forces amies, les sites historiques et culturels, de même que l’environnement, ne subissent pas de dommages, a déclaré le ministère.

Ankara a lancé, depuis 2016, un trio d’opérations antiterroristes couronnées de succès à travers sa frontière, dans le nord de la Syrie, afin d’empêcher la formation d’un corridor terroriste et de permettre le retour des habitants : L’opération Bouclier de l’Euphrate (2016), l’opération Rameau d’olivier (2018) et l’opération Source de paix (2019).

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Türkiye, le PKK – classé comme organisation terroriste par la Türkiye, les États-Unis et l’Union européenne – s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne de cette organisation terroriste.