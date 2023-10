Affaire viol présumé sur un garçon à Pikine: Le communicateur traditionnel placé sous mandat de dépôt

Une affaire de viol présumé sur un garçon a secoué la ville de Pikine. Selon les informations, un garçon âgé de 13 ans a accusé un communicateur traditionnel de 72 ans « d’acte contre-nature et de viols multiples avec violence présumés ».

Interrogé par les enquêteurs du commissariat d’arrondissement de Pikine, le jeune apprenti-mécanicien a fait des révélations qui font froid dans le dos dans le procès-verbal (Pv). Le garçon de 13 ans a confié que le communicateur traditionnel (qui animait une émission sur une radio communautaire dans le complexe culturel Léopold Sédar Senghor) l’a piégé.

Selon le jeune, le mis en cause l’a entraîné dans son bureau, a révélé la présumée victime. « Il m’a poussé avec violence sur son matelas . Et il s’est jeté sur moi pour tenter de m’ôter les habits et me sodomiser», a renseigné l’apprenti-mécanicien. «J’ai eu peur et tenté d’organiser une résistance. Il m’a violenté pour essayer de me maîtriser», a-t-il ajouté. Ce dernier, au bord des larmes, a déclaré qu’il a tenté de s’échapper sans succès et qu’il a été finalement a bâillonné avec un tee-shirt.

Pire encore, le jeune a témoigné que ce n’était pas la première fois qu’il subissait un viol de sa part. « C’est la deuxième fois qu’il me fait ça. Il m’a offert 500 francs Cfa la première fois et la deuxième il m’a remis 1000 francs Cfa. Il profitait de ma présence au Complexe pour assister aux prestations et séances de répétition des artistes pour ensuite m’inviter dans son bureau, qu’il a fini par transformer en un lieu de débauche.

Cuisiné par les enquêteurs, le mis en cause a nié les faits. Pour se défendre, il a parlé d’un complot monté de toutes pièces par ses détracteurs. «Je n’ai rien fait au garçon. C’est un complot pour nuire à ma réputation. Je suis très ami aux garçons, et le jeune M. D en fait partie. Les gosses me fréquentent au complexe culturel et causent avec moi. Et je leur offre parfois de l’argent variant entre 500 F Cfa et 1000 F Cfa», dit-il pour se défendre.

Finalement, il a été présenté lundi, devant le tribunal de Grande instance de Pikine/Guédiawaye. Le présumé violeur de 72 ans a été aussitôt placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour « acte contre-nature et viols multiples avec violence présumés sur mineur de moins de 15 ans ».