Affaire retrait de la Légion d’honneur à l’acteur Gérard Depardieu: Emmanuel Macron dénonce une « chasse à l’homme »

Le président de la République a rabroué la ministre de la Culture, mercredi, dans l’émission « C à vous », au sujet de l’éventuel retrait de la Légion d’honneur à l’acteur Gérard Depardieu, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle.

Emmanuel Macron a dénoncé mercredi 20 décembre une « chasse à l’homme » contre Gérard Depardieu après la diffusion d’un documentaire télé choc, le chef de l’État désavouant sa ministre de la Culture qui remettait en question la Légion d’honneur de l’acteur. « Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l’homme. Je déteste ça », a lancé le président de la République sur la chaîne de télévision France 5.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, avait annoncé sur la même chaîne vendredi qu’une « procédure disciplinaire » serait engagée par la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur à l’encontre du comédien-star. L’interprète de « 1492 : Christophe Colomb » est notamment visé par deux plaintes en France pour viol et agression sexuelle, et mis en examen dans l’un des deux cas. Il réfute ces accusations.

Le président de la République s’est dit « grand admirateur de Gérard Depardieu (…) un immense acteur ». « Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier (…) il rend fier la France », a poursuivi Emmanuel Macron, prenant le contre-pied de la ministre de la Culture.

Rima Abdul Malak avait estimé de son côté que les propos de l’acteur rapportés dans le magazine « Complément d’enquête » font « honte à la France ».

« Pas là pour faire la morale »

Dans ces images, diffusées sur France 2 début décembre, le géant du cinéma français, connu pour avoir interprété le commissaire Maigret comme Cyrano, multiplie les propos misogynes et insultants en s’adressant à des femmes, n’épargnant pas une fillette avec ses propos obscènes.

Emmanuel Macron a jugé mercredi que Rima Abdul Malak s’est « avancée » en parlant d’une procédure qui pourrait ôter la distinction de l’acteur. « Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte », a-t-il insisté. « J’ai compris qu’il y avait des polémiques sur des (passages) du reportage », a-t-il précisé, reprenant les arguments de membres de la famille Depardieu dans une tribune du Journal du dimanche. Ces derniers, dont l’actrice Julie Depardieu, dénoncent une « cabale » et évoquent « une mise en scène » et des plans de coupe « suspects » dans le reportage.

Revenant sur le sujet de la Légion d’honneur remise en 1996 par Jacques Chirac, Emmanuel Macron a souligné que c' »est un Ordre » dont il est « en effet le grand maître », une distinction « qui n’est pas là pour faire la morale ».

« Et donc ce n’est pas sur la base d’un reportage ou de telle ou telle chose qu’on enlève la Légion d’honneur à un artiste parce qu’à ce tarif là, on aurait enlevé la Légion d’honneur à beaucoup d’artistes », a encore mis en avant le président de la République.