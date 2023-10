Affaire Prodac: Mame Mbaye Niang «même si ces 29 milliards avaient disparu, je ne suis pas responsable, parce que…»

Le juge a déjà donné son verdict dans l’affaire des 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Mais ce dossier continue de susciter des réactions.

Et c’est Mame Mbaye Niang qui avait traduit en justice Ousmane Sonko soulève encore le débat pour apporter des explications. Invité, ce dimanche, de l’émission ‘’Grand Jury’’ de la Rfm, le ministre du Tourisme et des Loisirs a reconnu que la Cour des comptes a audité les Domaines agricoles mais il n’a pas été auditionné. Parce que, explique, je ne suis pas gestionnaire.

«On m’a juste demandé des informations et il s’agit du cahier de charge que j’ai produit», a-t-il dit. Le ministre Mame Mbaye Niang précise que le Prodac avait une tutelle financière qui était le ministre des Finances, Amadou Ba. «Même si ces 29 milliards avaient disparu, je ne suis pas responsable. Parce que je n’ai pas géré ces 29 milliards. Ils ont été gérés par le coordonnateur du Prodac qui a une tutelle financière qui est le ministre des Finances (Ndlr : à l’époque c’était Amadou Bâ, actuel Premier ministre).

Pour se laver à grande eau dans cette affaire, Mame Mbaye Niang dira : «si Ousmane Sonko produit le fameux rapport qu’il détient et qu’il a lu devant les sénégalais, je me constituerai prisonnier pour payer ma dette». «À l’époque, j’ai signé un contrat avec la Banque islamique de développement (Bid) pour 8 autres domaines agricoles de 80 millions de dollars. Donc 3 fois le montant du Prodac. Mais on ne s’est jamais intéressé à cela», regrette-t-il.