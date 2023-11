Affaire Oustaz Oumar SALL: Le Cudis et le Collectif des talibés cheikh ont trouvé un terrain d’entente 

Une très bonne nouvelle pour le prêcheur, Oustaz Oumar Sall. Sous la protection du Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis), les responsables du Collectif des talibés cheikh international, de Daara Mame Maodo et de Abnau hadrati tidiani ont tenu une rencontre à la suite des plaintes déposées contre le prêcheur Oustaz Oumar Sall.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, « les membres des dits collectifs ont pris la décision de retirer leur plainte suite à une demande des associations islamiques membres du Cudis comme le « Jammatou Ibadou Rahmane » et le Rassemblement Islamique du Sénégal mais aussi la Ligue des Imams et prédicateurs du Sénégal ainsi que de bonnes volontés qui ont conscience de la nécessité de préserver la paix entre les différentes communautés religieuses du pays».

Le Cudis, qui s’est réjoui de ‘’l’ambiance qui a prévalu lors de cette rencontre’’, a félicité ‘’les différentes parties qui ont fait preuve de dépassement pour la préservation de la paix sociale’’, et a sollicité ‘’de la part des acteurs judiciaires en charge du dossier de bien vouloir prendre les dispositions pour un règlement à l’amiable de l’affaire et les exhortent à prononcer un verdict d’apaisement’’. Cependant il a aussi appelé l’ensemble des acteurs religieux à de larges concertations dans le but d’échanger sur les défis qui interpellent les musulmans face aux agressions que subissent les musulmans dans leur foi et leurs valeurs.

Pour rappel, Oustaz Oumar Sall a été placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le Procureur. Il est reproché au prêcheur les délits de ‘’diffamations et insultes commises par le biais d’un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d’actes d’intolérance entre des personnes’’. Il avait été arrêté mercredi dernier et placé en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) de la police nationale pour avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie des tidianes, dont la Wazifa et le Hadaratoul Jummah.

MADA NDIAYE