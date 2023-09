Affaire Ousmane Sonko: Serigne Moustapha Sy fait des révélations

En marge de la célébration de la naissance du prophète, le guide des « Moustarchidines » a fait des révélations de taille sur la situation actuelle du leader du Pastef. Selon Serigne Moustapha Sy, Ousmane Sonko a simulé des crises à l’hôpital pour ne pas rencontrer certains leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Le patron du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a précisé par la même occasion qu’il ne cherche pas à charmer les militants et sympathisants du Pastef pour l’élection présidentielle à venir.

Comme à son habitude, Serigne Moustapha Sy n’a pas mâché ses mots en parlant de la situation d’Ousmane Sonko qui est actuellement en détention et hospitalisé dans un hôpital de la place. Le patron du parti d’opposition PUR a révélé que le maire de Ziguinchor a fait faux bond a certains leaders de Yewwi Askan Wi avec qui ils partagent la même coalition lors de son hospitalisation « Est-ce que vous savez que Sonko a parfois simulé être dans le coma pour ne pas s’entretenir avec certains leaders de Yewwi Askan Wi ? C’est la vérité et c’est normal parce que tout ce qui devait dit, l’a déjà été entre lui et moi. C’est pourquoi quand certains venaient pour le voir, il simulait une crise et les médecins se chargeaient de dire aux visiteurs qu’il ne pouvait pas recevoir de visite », a-t-il déclaré.

Dans ce même ordre d’idées, Serigne Moustapha Sy soutient que le régime en place a posé énormément d’actes « illégaux » envers Ousmane Sonko dont le seul objectif est de l’empêcher à prendre à l’élection présidentielle de février 2024. Mais, le marabout rassure les partisans d’Ousmane Sonko en expliquant qu’il peut le porter pour la conquête du pouvoir en 2024.

En revanche, le guide des « Moustarchidines » précise que ses éloges envers Ousmane Sonko n’ont pas pour visée de charmer ses militants et sympathisants « Je connais bien mon électorat. Pourquoi donc chercherai-je à charmer celui de Sonko ? S’il n’a pas besoin du mien, ce n’est pas moi qui aurai besoin du sien », a-t-il fait savoir tout en demandant aux militants et sympathisants du parti de l’unité et du rassemblement de se tenir prêt en restant à son écoute.

Poursuivant son argumentaire, le guide religieux raille l’actuel premier ministre, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle qui a reçu les éloges du Khalife général des Tidianes. Selon Serigne Moustapha Sy, seul Dieu sait ce qui adviendra de ces élections et ce n’est pas parce qu’Amadou Ba est plébiscité par le Khalife général des Tidianes qu’il sera le futur président de la République selon lui.

EL HADJI MODY DIOP