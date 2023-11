Affaire Ousmane Sonko: La Cour Suprême va statuer sur le recours de l’Etat du Sénégal

Le juge aurait pris la décision de suspendre la séance jusqu’à 16 h 30 pour le verdict. Mais entre temps il y’a une réquisitoire de l’avocat général Ousmane Diagne. Il a demandé au jugé de rejeter tous les trois moyens de l’AGE. Pour lui le recours de l’Etat n’est pas fondé que ça soit sur l’incompétence du Tribunal de Ziguinchor, de la recevabilité encore moins de la forclusion. Il a donné l’exemple de Karim Wade, à ce moment Diagne était le représentant du ministère de l’intérieur.

L’avocat général Ousmane Diagne fait son réquisitoire et demande au Juge de rejeter tous les trois moyens de l’Agent Judiciaire de l’Etat. Pour lui le recours de l’Etat n’est pas fondé que ça soit sur l’incompétence du Tribunal de Ziguinchor, de la recevabilité encore moins de la forclusion. Ousmane Diagne a convoqué le jurisprudence dans l’affaire Karim Wade.

Le temps de plaidoiries des conseils de Sonko épuisée, le juge leur avait donné 10 mn de plus de terminer. Une décision que Me El Hadji Diouf n’accepte pas. car pour lui 1h 30 suffisait largement pour plaider. N’empêche le juge à décidé d’accord 10 mn de plus à la défense.

Prenant la parole Me Bamba Cissé a notifié au juge « M. le juge que le peuple est à votre écoute. La paix de ce pays est entre vos mains. Laissez le peuple choisir librement au scrutin » laisse t-il entendre.

Toutefois il faut savoir qu’un incident s’est produit dans la salle car un des avocats de Ousmane Sonko a voulu utiliser son téléphone. Ce que l’un des gendarmes de la salle lui a interdit. Les plaidoiries ont été interrompues quelques instants avant de reprendre par la suite.