Affaire meurtre à Keur Mbaye Fall: Le domicile du propriétaire du véhicule attaqué, la thèse de la mort naturelle rejetée

Les choses risquent-ils de connaitre une autre tournure au quartier dénommé « Cité Poste Alliance » de Keur Mbaye Fall ; une situation de vive tension qui découle de la tragique mésaventure des deux enfants et cousins, portés disparus puis retrouvés cinq jours plus tard dans un véhicule en panne et bâché. La thèse de la mort naturelle du garçon Cheikh Ibrahima Fall, alias Cheikh Ibra, 4 ans, a été rejetée avec véhémence. Le domicile à étages du propriétaire du véhicule vandalisé.

L’affaire des deux enfants et cousins à Keur Mbaye Fall prend une tournure dangereuse. Des habitants du quartier dénommé Cité Poste Alliance de la localité peinent à se ressaisir, ruminent leur colère et jurent sur tous leurs saints de faire la peau au(x) bourreau(x). Pendant que les gendarmes enquêteurs se saignent aux quatre veines pour élucider le drame, des jeunes du quartier laissent éclater leur colère et crient à l’application de la loi du talion. Même s’ils n’arrivent pas encore à identifier clairement le ou les auteurs de l’horreur, ils soupçonnent le propriétaire dudit véhicule et le criblent de tous les péchés d’Israël.

Et quand ils ont eu vent du résultat de l’autopsie, ils se sont encore déchaînés et ont renoué avec la langue de fer, avant de pilonner la thèse…de la mort naturelle.

Le propriétaire du véhicule remis en liberté, ce que des habitants du quartier dénoncent

Une colère noire qui s’empare de la localité lorsqu’ils apprennent que le propriétaire du véhicule soupçonné d’être le principal suspect est remis en liberté. Ainsi, ils guettent la nuit, se ruent vers le domicile du suspect numéro 1 et le vandalisent. « Il ne devait pas être libéré.

Même s’il n’a pas été pris sur le fait, les deux garçons (le second est décédé) ont été tout de même retrouvés dans un piteux état dans son véhicule en panne, recouvert littéralement d’une bâche, puis immobilisé devant chez lui », dénoncent nos interlocuteurs.

Une vendetta dirigée contre la maison du suspect, la gendarmerie intervient

Face à la vendetta des jeunes, un habitant du quartier alerte les gendarmes de la Zone franche industrielle, qui rappliquent dare-dare sur les lieux et dispersent les manifestants, armés de barres de fer, de gourdins et autres objets contondants. « Des jeunes ont attaqué la maison pendant la nuit du lundi après la découverte des garçons dans le véhicule. Mais, les gendarmes sont vite intervenus et ont mis fin aux agissements des manifestants. Qui hurlaient de colère », soutiennent-ils.

Des proches des deux garçons convoqués aujourd’hui, le défunt inhumé hier

Une dizaine de convocations ont été remises aux proches des familles respectives des deux garçons, notamment Baye Zale, papa de l’enfant Ibrahima Dia, 5 ans, qui se trouve toujours dans un état comateux à l’hôpital. Ces derniers sont tenus de déférer aujourd’hui aux convocations à la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle. Cheikh Ibrahima Fall, dit Cheikh Ibra, 4 ans, a été conduit, hier, à sa dernière demeure. Il repose désormais au cimetière musulman de Diamaguène Sicap Mbao.