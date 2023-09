Affaire Marodi : Une condamnation est tombée !

Le conflit qui oppose l’acteur Souleymane Seye Ndiaye et la maison de production Marodi TV a abouti à une condamnation devant le Tribunal du Commerce.

Rien ne va plus entre la société de production Marodi et l’acteur Souleymane Sèye Ndiaye, qui incarnait le rôle de « Jamil James Gaye » dans la série Golden. Il a aussi interprété Abdou Rachid Bathily dans la série Salma. Selon les informations du journal Les Échos ce samedi, « Jamil James Gaye » ou Abdou Rachid Bathily, respectivement dans les séries « Golden » et « Salma » a gagné la première manche.

Le tribunal du Commerce a évoqué le dossier en début de semaine et débouté la société de production de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie vente pratiquée suivant procès verbal en date du 13 juillet 2023 par Me Adama Dia, huissier de justice.

Le tribunal du Commerce a aussi mis les dépens à la charge de Marodi.