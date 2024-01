Du nouveau dans l’affaire du bus attaqué au cocktail Molotov à Yarakh . Le Doyen des juges, qui a identifié huit individus, imputerait l’attaque à Ousmane Sonko. Un bus de marque « Tata » a été la cible d’une attaque perpétrée par des présumés manifestants. Le véhicule a pris feu alors qu’il transportait des passagers. Malheureusement, deux personnes ont perdu la vie suite à cet incident tragique.

Le Doyen des juges en charge du dossier de l’attaque du bus au cocktail Molotov a lancé un mandat d’arrêt international contre Saer Fall cité par Maham Diallo comme l’un des huit auteurs présumés de l’attaque du bus Tata à Yarakh. Saer Fall a été arrêté aux États-Unis. Il est en ce moment en détention en Pennsylvanie dans un centre de détention de migrants et en voie de rapatriement à Dakar

Le magistrat instructeur vise les articles 406 à 409 ; 80 et 95 ; 279-1. Selon la source, la peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité. Le suspect Saer Fall se déclare militant de Pastef. D’après Source A, qui a retracé son parcours, il a quitté le Sénégal en passant par l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Il a d’abord atterri en Turquie avant de prendre la direction des États-Unis via le Nicaragua. Agé de 29 ans, il il était recherché au Sénégal et en Mauritanie pour des délits de terrorisme.