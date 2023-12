Guy Marius Sagna apporte son soutien à Barthélémy Dias. La Cour suprême a rejeté ce vendredi 22 décembre, le pourvoi du maire de Dakar dans l’affaire l’opposant à la famille de feu Ndiaga Diouf, tué lors d’une fusillade devant sa mairie en 2011.

Le leader de France-Frapp-Dégage dénonce une injustice après le rejet du pourvoi en Cassation de Barthélémy Dias. « Une injustice reste une injustice peu importe qui elle frappe. Aucun démocrate conséquent ne peut se réjouir d’une injustice quand elle affecte un autre citoyen. Car une injustice menace tous les citoyens. Les mêmes armes peuvent être utilisées par la bourgeoisie bureaucratique néocoloniale au Sénégal pour abattre d’autres citoyens », a écrit Guy Marius Sagna.

Qui ajoute : « Les patriotes sont ceux qui ont dans l’histoire politique du Sénégal le plus été bastonnés par les nervis. Ce genre de pratiques consistant à payer des nervis pour attaquer des opposants doit être jeté au musée de la politique sénégalaise à côté du « rouet de la hache de bronze ». »

Guy Marius Sagna, poursuit « nous ne pouvons pas nous réjouir quand un agressé est transformé au gré des intérêts politiciens en agresseurs. En tant qu’ancien coordinateur du M23 de la région de Tambacounda, ce qui arrive à Barthélémy est injuste ». Pour le leader de France-Frapp-Dégage, tous les « démocrates doivent ensemble faire face à la volonté de Macky, de l’APR et de BBY de confisquer le pouvoir par des méthodes illégales et illégitimes ».

Guy Marius dit rester résolument focus sur la « candidature de Ousmane Sonko et sur sa victoire à l’élection présidentielle du 25 février 2024 pour transformer notre Sénégal, changer les moeurs politiques, et avoir une justice qui s’occupe des défis de notre peuple et non qui est au service de petits meurtres politiciens, de liquidation de candidats… »