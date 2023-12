Admissibilité des candidatures à la présidentielle de 2024: Les candidats ‘’parrainés’’ par des appareils politiques, favoris

Ils étaient 260 personnes à avoir retiré les fiches de parrainage avec, souvent, un fort tapage médiatique. Au rythme où vont les choses, au moment où nous mettions sous presse, ils étaient moins d’une quarantaine à avoir réellement déposé leurs dossiers pour la présidentielle de 2024.

C’est dire que l’on est encore loin du compte. Et même jusqu’à hier, certains faisaient des investigations pour savoir si une prorogation sera possible pour espérer s’acquitter de certaines formalités pour la complétude de leurs dossiers. C’est dire à quel point cette présidentielle suscite tant de convoitises. Nombre de sénégalais espèrent vraiment occuper le fauteuil présidentiel. Et seul Dieu connait leurs motivations.

Mais, ce qui est sûr, c’est que plus de deux cent candidats à la candidature seront laissés en rade. Et dans ce groupe, certains qui auront réussi à déposer se verront retourner leurs dossiers dès ce jeudi après un premier examen lié à la complétude avant le tirage au sort prévu.

En clair, seules les candidatures ‘’sérieuses’’ ont été considérées étant que cette notion est relative. Car, beaucoup de cadres qui ont finalement désisté avaient pourtant un bon profil. Certains étaient comme Amsata Sow Sidibé présents dans le landerneau politique depuis belle lurette. Mais la plupart d’entre eux ont surtout pêché par le manque d’expérience politique et surtout celui d’un appareil de parti ou de mouvement politique digne de ce nom.

Le journaliste Mamadou IBra Kane, le Capitaine Seydina Touré et bien d’autres sont dans ce groupe. C’est dire que, la plupart de ceux qui ont surmonté les obstacles du parrainage et de la caution sont les hommes et femmes politiques ‘’professionnels’’. Les candidats indépendants ont eu peu de chance.

A l’heure du choix, il faudra compter avec les grandes coalitions, les partis forts et les politiques expérimentés. Comme quoi, celui qui sera élu sera certainement un vieux briscard de la politique ou quelqu’un qui aura déjà assumé de hautes fonctions. Car, il est difficile de réussir à se frayer un chemin dans le milieu politique si on est novice et que l’on n’est pas parrainé par un appareil solide (parti ou mouvement).

Donc, certes le parrainage citoyen ou des élus est important, mais il y a un autre parrainage qui l’est tout aussi, il s’agit de celui des partis, des coalitions et des mouvements politiques.

En clair, beaucoup de profils importants ont été mis en rade faute de ce parrainage dont on ne parle pas. Mais tout le monde sait que cela coule de source même si, cette année, on aura vu des candidats à la candidature estampillés ‘’novices’’ faire preuve de beaucoup de sérieux dans leur démarche. Ils sont issus de plusieurs secteurs notamment des affaires, de la presse, de l’enseignement supérieur, etc. Mais ceux qui auront plus de chances de passer sont ceux qui étaient déjà sur le terrain parce que bénéficiant d’appareils politiques solides. Il en est ainsi de notre système…

Assane Samb