Administration Pénitentiaire: Le DG attire l’attention sur l’insuffisance des effectifs et la surcharge de travail 

Le cérémonie de présentation de vœux a servi de tribune pour le directeur général de l’administration pénitentiaire d’attirer l’attention sur l’insuffisance des effectifs et la surcharge de travail de ses agents. Selon Abdoulaye Diagne, cette cérémonie offre l’occasion de jeter un regard rétrospectif et sans complaisance sur leurs performances de l’année écoulée pour mieux se projeter dans l’avenir, en réadaptant leur posture. « A l’occasion de mes tournées, dans les établissements pénitentiaires du pays, j’ai eu à chaque fois l’immense plaisir de m’entretenir avec les agents.

Leur amour du travail est sans commune mesure. Toutefois, ils n’ont pas manqué de soulever les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exécution de leurs missions. Il s’agit, entre autres, de l’insuffisance des effectifs, la surcharge de travail, la revalorisation de leur traitement, notamment la signature du statut et une meilleure participation aux missions extérieures », dit-il. Et de poursuivre : »Ces préoccupations légitimes rejoignent mes propos maintes fois réitérés, lors de ma prise de service, où j’inscrivais l’humain, et en premier chef, le personnel dans ma vision d’une Administration pénitentiaire performante et résiliente.

Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que l’effectif des personnels pénitentiaires est largement inférieur au ratio recommandé par les normes internationales tout comme nationales ». Il renseigne que certes, trois cents (300) personnels, tous grades confondus, sont en formation à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire. Mais pour résorber le gap accumulé depuis plusieurs années, un plan de recrutement, sur trois ans (2024 à 2026), a été transmis aux autorités compétentes. « En ce qui concerne la lancinante question du statut du personnel, elle occupe également une place importante dans mes priorités.

Avec l’appui de Madame le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice qui en est très sensible j’ai bon espoir que le processus aboutira bientôt. Au chapitre de l’amélioration des conditions de travail du personnel, figure également la question du siège de la Direction générale de l’Administration pénitentiaire. Je suis conscient de l’étroitesse des locaux qui ne cadre plus avec la montée en puissance de notre Institution », fait il savoir. Il annonce qu’en ce sens que des prospections sont en cours pour un déménagement dans les meilleurs délais, vers de nouveaux locaux à la hauteur de nos ambitions. « Parallèlement, ma volonté de faire bénéficier à l’Administration pénitentiaire d’un siège qui lui est propre est plus qu’actuel; toute mon énergie y est consacrée pour sa réalisation.

De même, la sécurisation du foncier, objet de nombreuses convoitises, me tient à cœur afin de loger le personnel dans les cantonnements pour les rapprocher de leurs lieux de travail », martèle-t-il. A l’en croire, les dernières années, l’Administration pénitentiaire a obtenu des résultats élogieux à tous les niveaux, grâce à l’engagement de tous. « Aujourd’hui, l’institution a atteint un niveau de maturation et de modernisation satisfaisant sur plusieurs plans, notamment l’équipement du personnel et la création d’activités à haute intensité de main d’œuvre pour une participation plus importante des détenus.

Ces acquis sont à consolider et la démarche novatrice qui m’amine nous permettra ensemble, de relever les défis majeurs qui nous attenden », préconise-t-il. Il invite le directeur de l’Ecole nationale d’Administration pénitentiaire à davantage intégrer la formation continue du personnel dans ses activités prioritaires, de concert avec la Direction des ressources humaines, dans des domaines d’expertise pénitentiaire.