Access à l’eau en Afrique: 2 milliards de personnes consomment de l’eau contaminée (Rapport ONU-Eau )

Selon un rapport de l’ONU-Eau datant d’octobre 2022, « près de 2 milliards de personnes continuent à consommer de l’eau qui présente des risques pour la santé alors qu’une source d’eau souterraine de meilleure qualité est disponible à proximité ». Mais en plus de cette nécessité de construire de nouveaux forages, il faut également remplacer les équipements vieillissants alors que de nombreux forages finissent par être abandonnés prématurément.

La Banque mondiale a publié récemment, un rapport troublant sur l’économie des eaux souterraines, en Afrique et dans le monde. Dans ledit document, l’institution financière nous révèle que les montants des investissements ne tiennent souvent pas compte de l’efficacité opérationnelle et de la durabilité des puits et forages d’eau qui sont construits.

Pourtant, fait remarquer la Banque mondiale, « dans des pays comme la Gambie des forages desservant Banjul, sa capitale, ont été abandonnés, en raison d’une contamination par les nitrates ». Au même moment, continue le rapport des forages profonds « à Lomé au Togo ont été fermés en raison de venues de sable dans l’eau pompée ».

Une revue récente des projets de la Banque mondiale engagés dans les 15 dernières années a montré que les coûts associés à la construction des forages, qu’il s’agisse d’ouvrages nouveaux ou de remplacements sont substantiels, représentant en moyenne 5 % des dépenses totales consacrées aux systèmes d’eau potable.