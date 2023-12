Accès à l’électricité: La Senelec signe des contrats pour le projet régional pour

La Senelec a récemment signé les contrats de travaux pour le projet régional d’accès à l’électricité de la CEDEAO, connu sous le nom de « projet BEST ». Ce projet, évalué à 129 millions de dollars, vise à fournir des services d’électricité à 1 580 personnes dans la région. La livraison de ce projet est prévue dans un délai de 18 mois.

Selon le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, cet accès à l’électricité aura un impact significatif, en allégeant les tâches ménagères des femmes. Les contrats signés engagent la Senelec et l’entreprise chinoise BTEA, pour la réalisation de ces travaux.

En paraphant le projet régional d’accès à l’électricité et de stockage par batteries (BEST) dans 716 localités entre la SENELEC et l’entreprise chinoise TBEA, le Dg de la société nationale a fait savoir au représentant de la partie chinoise que « l’électricité n’est plus un luxe au Sénégal, mais une nécessité. Je vous invite à mesurer la responsabilité de la charge qui vous incombe dans ce contrat. La réalisation dans les délais requis est une exigence des sénégalais car ils vous attendent », fait-il savoir au représentant de la partie chinoise.

Ainsi, conscient de l’exigence des sénégalais, le patron de la SENELEC met déjà la pression sur l’entreprise qui a gagné l’appel d’offres de ce projet de 14 milliards. « Je vous invite à prendre toutes les mesures idoines pour réaliser les travaux dans les meilleurs délais afin que la lumière jaillisse dans ces zones du Sénégal », réclame-t-il.

Les travaux doivent durer 18 mois, selon le directeur de la société nationale d’électrification pour la première et seconde phase qui concerne les trois régions de la Casamance naturelle…