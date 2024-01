6eme édition « Ziar Thierno Djibril Gueye » : Le marabout rappelle à la population les véritables relations humaines

Sous une tente pleine de monde que la population de Thiaroye miname a accueilli la 6eme édition du Ziar Annuel décerné à l’imam Thierno Djibril Gueye. Un fervent érudit très connu dans la localité, a l’intérieur du pays mais aussi à l’extérieur du Sénégal.

Le quartier Cheikh Kane a accueilli la 6 eme édition du « Ziar » annuel décerné à Serigne Thierno Djibril Gueye. Connu comme l’un des plus grands érudits du pays, la population de Thiaroye miname a vu juste de rendre un hommage à cet homme de son vivant. Sur ce, voilà plus de 05 ans , un grand événement est organisé dans la localité en son image.

Cette localité de la commune de Yeumbeul Sud a vécu sous les rythmes du Saint Coran et des « Zikr » durant deux journées successives. Sous présence effective, d’Oumar Yahya SOW, venu représenter les autorités Étatiques en particulier le chef de l’État et son gouvernement. Ce dernier a été d’ailleurs très stupéfié par ce qu’il a vu à son arrivée, vu l’engagement de la jeunesse de cette localité particulièrement les femmes. Ce qui montre la grandeur de la relation humaine entre le marabout et les habitants de Thiaroye miname dont on pouvait aussi distinguer la présence du chef de Quartier , Elhadji Cheikh Kane.

Thierno Djibril Gueye est un fervent érudit de l’islam qui oeuvre dans l’éducation mais aussi de remettre les fidèles musulmans sur le droit chemin. Ce qui a été par ailleurs au centre de son intervention durant son discours. Il a rappelé les véritables missions de l’homme sur terre , passant par sa croyance en vers Dieu et tout ce qu’il a crée, ses envoyés auprès des hommes, ses messages et recommandations en terminant par les péchés qui pourraient amener l’homme vers sa perte.

Le marabout a fini son intervention sur le rôle de la politique dans la vie et la place que l’islam donne cette pratique, tout en rappelant que rien n’est éternelle et chacun doit penser qu’un jour qu’on lui réglera ses comptes devant les hommes et devant son seigneur.