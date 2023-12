Le ministre de l’Intérieur a présidé la cérémonie marquant la sortie de la 47e Promotion de la Police nationale. Selon Sidiki Kaba, ce recrutement massif de fonctionnaires de Police entre dans le cadre d’objectifs de montée en puissance de la Police Nationale.

Pour Me Sidiki Kaba, l’intégration de ces nouveaux agents, officiers et sous-officiers dans la Police nationale sera sans nul doute « d’un grand apport pour notre pays et ses populations dont les besoins en sécurité sont de plus en plus importants. » Il souligne que l’effectif en question est composé de 1375 fonctionnaires de Police dont 06 de nationalité gabonaise, 12 commissaires de Police, 31 officiers de police, 1211 agents de police, 43 sous-officiers, 82 personnels émérites et 02 emplois réservés pour une meilleure prise en charge de la demande en sécurité devenue de plus en plus fréquente.

A ce titre, ce recrutement massif de fonctionnaires de Police entre dans le cadre d’objectifs de montée en puissance de la Police Nationale. Selon le ministre de l’Intérieur, au cours des douze dernières années il y a eu le recrutement « inédit» de 3654 officiers adjoints volontaires, la densification du maillage sécuritaire avec la mise en service de neuf (09) commissariats dont celui de l’Unité 15 des Parcelles Assainies, de la cité Aliou Sow, de Zack Mbao, celui de Diamaguène Sicap Mbao entre autres.

A cela s’ajoute un appui en moyens logistiques composés d’engins blindés, de véhicules de transport de Police, de véhicules d’intervention et le renforcement des moyens d’intervention de la division de la Police sécuritaire des côtes et la division spéciale de la cyber sécurité. Il a rappelé la construction d’infrastructures modernes de dernière génération comme le début des travaux de l’académie de Police qui abritera très prochainement selon notre interlocuteur plusieurs structures dédiées uniquement à la formation notamment d’Instituts supérieur de Police, de laboratoires de recherche, un centre régional de recherche, etc.