23e édition du forum du 1er emploi: Le MEDS outille les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle

En prélude de la 23e édition du forum du 1er emploi, le mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a tenu hier un atelier training. Selon le président du MEDS, Mbagnick Diop, l’atelier training permet aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherches d’emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs.



Pour permettre aux jeunes de décrocher leur 1er emploi, le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a tenu hier un atelier training en prélude à la 23e édition du forum du 1er emploi. Selon Mbagnick Diop, avoir un emploi n’est pas chose facile dans le contexte actuel où le nombre de demandeurs d’emploi est fortement supérieur à l’offre disponible. «Mes activités professionnelles avec l’opportunité de parcourir le monde peut certifier que le problème de l’emploi est mondial.

Le forum du premier emploi, jalon parmi d’autres, initié par le MEDS s’inscrit parfaitement dans la politique définie par les plus hautes autorités du pays pour juguler l’épineux problème du chômage des jeunes en particulier ceux diplômés », dit-il. Et de poursuivre: « L’atelier training préparatoire du forum est un événement majeur organisé, chaque année, dans une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensable dans les techniques de recherches d’emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs ». A l’en croire, il permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle en les initiant aux techniques de rédaction de CV, aux techniques de rédaction de lettre de motivation, de comment gérer le stress, comment réussir un entretien d’embauche, comment avoir confiance en soi, « je suis offreur de service et non quémandeur d’un emploi » , entre autres. Il s’agit pour lui de les initier à l’employabilité et d’être fin prêt le jour J à savoir les 16 et 17 janvier 2024.

« Cette rencontre, assurément, est devenue l’événement phare, en somme le plus grand rassemblement de jeunes diplômés de notre pays, en quête d’un premier emploi quelle que soit la forme, stage CDD CDI ou l’auto entreprenariat et cela depuis 23 longues années. La qualité de la ressource humaine, le capital humain et l’efficacité dans l’organisation sociale sont devenues des éléments déterminants à la croissance économique », fait-il savoir. Mbagnick Diop rappelle que l’atelier training préparatoire du Forum du 1er Emploi est un concept important pour le Mouvement des Entreprises du Sénégal MEDS et pour la jeunesse sénégalaise diplômée et aussi pour les ouvriers spécialisés. « Depuis plus de deux décennies, le MEDS organise, chaque année, le Forum du 1er Emploi qui constitue la contribution du Mouvement dans la recherche de solutions au problème préoccupant du chômage. Cet engagement citoyen renouvelé est à la base de l’enfantement du concept du forum du 1er emploi et de la Fondation Emploi-Jeunes », martèle-t-il.

Et d’ajouter : « Le chômage, notamment celui des jeunes, est aujourd’hui indéniablement le plus grand défi avec lequel nos pays sont confrontés. La jeunesse est un grenier de créativité et un silo de ressources humaines ; l’emploi est pour elle, à la fois, une aspiration légitime et un droit fondamental. Agir pour lui faire bénéficier de recrutement dans les services privés comme publics, à disposer des financements pour les projets novateurs est un des objectifs du forum du 1er emploi. En dépit de tous les efforts du Gouvernement, malgré le dynamisme de l’Économie Nationale avec la mise en œuvre du PSE, du PAP 1, du PAP 2 et 5 aujourd’hui le PAP3 et d’autres programmes et projets, le niveau du chômage demeure élevé ». Il indique que le taux de croissance économique en perspective de notre pays ne permet pas encore de dégager assez de postes de travail pour recevoir tous les jeunes diplômés qui, chaque année, aspirent à leur premier emploi. « Cette situation est rendue complexe par la jeunesse de notre population et par le manque de qualification de beaucoup de demandeurs d’emplois. Pour y faire face, nous devons faire preuve d’imagination et de courage et être armé d’un puissant esprit de créativité. Nous devons identifier et repérer toutes les niches où gisent des emplois; nous devons opérer les ruptures utiles à tous les niveaux ; nous devons repenser notre environnement économique ; nous devons reformater notre système de formation », soutient-il. Le patron du MEDS se dit toutefois rassuré de la découverte de Pétrole et de Gaz qui impose la prise en charge de nouveaux métiers qui émergent et qui offrent d’immenses opportunités de travail.



PAPE MODOU FALL, DIRECTEUR DE L’EMPLOI «Combattre et vaincre le chômage devient une nécessité pour réduire la fracture sociale»



Pour le directeur de l’emploi, Pape Modou Fall, le forum du 1er emploi est l’imagination féconde du MDES et de la générosité de ses membres chefs d’entreprise. «C’est un espace d’espoir pour les jeunes diplômés et qualifiés ou non pour rencontrer les chefs d’entreprises», dit-il. Selon lui, le chômage constitue un fléau mais le taux a connu une baisse de 23 à 18,6% selon les dernières statistiques de l’ANSD. «Mais, nous reconnaissons que c’est un fléau mondial pour tous les pays.

C’est une préoccupation universelle qui crée la pauvreté et le désœuvrement. Combattre et vaincre le chômage devient une nécessité pour réduire la fracture sociale et garantir la stabilité de notre constitution afin de préserver la paix civile », martèle-t-il. Et d’ajouter: «Conscient de cette réalité, le Président de la République a fait de la lutte contre le chômage une priorité nationale qui mobilise des initiatives diverses car, l’emploi loin d’être un secteur isolé est une des conséquences des politiques sociales car étant un secteur universel ». En ce sens, il rappelle que l’Etat a conduit des réformes hardies pour améliorer la formation des ressources humaines, l’environnement et l’organisation sociale qui est devenue la croissance économique et l’emploi des jeunes. « Parmi ces projets et programmes, il y a le programme de « Xeuyu Ndaw Yi ». Mais il faut s’avoir que l’emploi est lié à l’employabilité du fait des compétences techniques et non techniques. C’est pourquoi nous avons mis en place à notre direction une plateforme d’accompagnement avec des cours en ligne car l’un des plus grands problèmes restent ceux de mise à niveau.

Concernant le programme Xeuyi Ndaw Yi, l‘Etat avait fixé 65 mille emplois pour 8 métiers à savoir le cadre de vie avec l’UCG. Aujourd’hui, nous avons atteint 12 mille emplois créés dans ce secteur, ce sont des jeunes qui travaillent au ministre de l’urbanisme, de la direction du cadre de vie. Nous avons recruté au ministère de l’environnement 10 mille jeunes au niveau de la direction des Eaux et forêts, de l’environnement et travaillent dans les pépinières pour avoir le nombre de plants pour l’agence de la grande muraille verte. Il y a les stadiers, les volontaires sociaux, la santé, le tourisme entre autres », énumère-t-il. En ce sens, il informe qu’aujourd’hui, 65 mille emplois ont été atteints. «Entre 2012 et 2023, plus de 400 mille jeunes ont bénéficié de formation avec le 3FPT y compris les femmes et 500 conventions Etat-employeur ont été signées avec la territorialisation de l’emploi », informe-t-il.



ABDOU KARIM FONANA, MINISTRE DU COMMERCE «L’atelier training permet aux demandeurs de mieux préparer les entretiens à venir »



Pour le ministre du commerce, de la consommation et des PME, Abdou Karim Fonana, ce forum permet en l’espace de quelques jours, un contact direct entre l’offre et la demande, constitue une passerelle, un pont entre l’école et le monde du travail. « A travers ce forum, le MEDS prolonge ainsi l’action de l’Etat, l’amplifie, en essayant de lui donner un sens et une finalité car, comme vous le savez, l’objectif de toute formation, est d’acquérir une aptitude à l’emploi », dit-il. Et de poursuivre: «En effet, nous convenons tous aujourd’hui qu’il n’est plus possible, grâce au seul emploi salarié, de faire face au chômage des jeunes. Tout le monde est d’accord que la Fonction Publique malgré tous les sacrifices consentis par l’Etat ces dernières années pour recruter 50 000 jeunes, ne peut plus accueillir tous les diplômés.

Le secteur privé, non plus, malgré son dynamisme, ne peut pas offrir suffisamment de postes pour absorber le chômage ». A l’en croire, il reste donc d’explorer l’auto-emploi en développant les moyens d’assistance et d’appui aux jeunes, porteurs de projets, qui veulent s’investir dans l’entreprenariat privé. «Nous devons arriver à inverser cette lourde tendance qui fait « fonctionnariser davantage l’emploi » et ainsi convaincre les jeunes que la meilleure garantie de l’emploi, c’est d’être son propre employeur.

Pour ce faire, il faudrait que le système éducatif et l’enseignement supérieur en particulier offrent un cadre approprié à l’expression et au développement de la culture entrepreneuriale, et l’un des moyens permettant d’y arriver, réside très certainement dans la création d’incubateurs. Pour permettre à ces incubateurs de jouer davantage leur rôle, il est important qu’ils soient accompagnés et animés par des experts de haut niveau aux profils divers tels que : marketing, finance, affaires juridiques, innovation/technologie, etc », laisse-t-il entendre. Il invite les institutions de promotion de l’auto-emploi à joindre leurs efforts à ceux du MEDS afin d’aider les jeunes à mettre en place leurs propres projets.

Revenant sur l’atelier training, Abdou Karim Fofana indique qu’il constitue une excellente initiative et un pas important dans la quête d’un premier emploi. « Il s’agit de transmettre aux demandeurs les rudiments essentiels et les instruments scientifico-intellectuels requis pour leur permettre de mieux préparer les entretiens à venir », souligne-t-il.



NGOYA NDIAYE