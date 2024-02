200 journalistes signent la pétition pour le rétablissement du signal de Walf Tv

«La révocation de la licence de diffusion de Walf Tv, nouveau coup porté au pluralisme médiatique, représente le énième symbole du recul de la liberté de la presse et de la démocratie au Sénégal ».

C’est le constat amer dressé par les journalistes qui ont mis en ligne une pétition pour déplorer la forfaiture du ministre de la Communication et exiger le rétablissement du signal de Walf Tv. A peine lancée, la pétition a enregistré plus de 200 signataires. «Leur harcèlement continu, destiné à préserver leurs bavures de l’archivage historique de nos appareils, ressemble à bien des égards à un désir de gouverner sans rendre compte. L’empressement dans le retrait de la licence de diffusion de Walf Tv trahit une hantise des voix discordantes au sein du pouvoir. Nous autres, journalistes et médias encore « épargnés» par cette tempête tyrannique, voyons comment elle avance depuis tant d’années, emportant avec elle nos acquis démocratiques », notent les initiateurs de la pétition qui comptent se dresser comme un seul homme pour freiner la marche de politiques déterminés à prendre la direction inverse au train de l’Histoire démocratique du Sénégal. « Résister à cette folie liberticide n’est pas une question de choix, mais de survie pour la presse sénégalaise. Nous, signataires de cette pétition, exprimons notre soutien indéfectible à nos confrères et consœurs de Walf Tv et exigeons immédiatement de l’État le rétablissement du signal de Walf Tv et la fin du harcèlement des journalistes au Sénégal.