1ere Journée nationale de l’équité : Le président Macky Sall félicite Thérèse Faye Diouf et dresse le profil d’un bon cadre.

Célébrée ce mardi 16 janvier 2024 au CICAD, la 1re édition de la journée nationale de l’équité. Cette journée hautement symbolique a été présidée par Son Excellence Macky Sall, Président de la République et Madame Thérèse Faye Diouf, Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale.

L’inclusion socio-économique : stratégies pour renforcer et pérenniser les acquis des programmes d’équité sociale et territoriale comme thème central de cette journée qui commémore les acquis en termes de politique d’équité sociale et territoriale, a permis de revenir largement sur les acquis avec les programmes et services comme la Délégation Générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, l’Agence nationale de la Couverture Maladie Universelle, le Fonds de Solidarité nationale, le Commissariat à la Sécurité alimentaire, le PUMA, le PUDC et le Promovilles.

Accompagné par Madame le ministre Thérèse Faye Diouf et quelques coordonnateurs de programmes, le Président Macky Sall a réceptionné des équipements de la part du PUMA pour les zones frontalières avec de procéder à des visites des stands établis à l’esplanade du CICAD. Lors de son allocution, le Président Macky Sall a exhorté Madame le ministre Thérèse Faye Diouf d’institutionnaliser les assises de l’équité dans l’agenda Républicain.

En outre, le Président Macky Sall a tenu de mots forts à l’endroit de Madame Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement Communautaire de l’Équité Sociale et Territoriale, au CICAD, à l’occasion de la première journée nationale de l’équité : « Madame la Ministre, je voudrais d’abord vous féliciter, vous féliciter pour votre engagement et capacité à vous adapter très rapidement.

La valeur d’un cadre ce n’est pas d’être un expert dans un domaine. Ça, c’est ce qu’on appelle une tête bien pleine, mais nous avons besoin de têtes bien faites, capables d’adaptation, de s’adapter aux situations, de comprendre les politiques publiques pour les mettre en œuvre. Si vous ne les comprenez pas et bien la mise en œuvre ne sera que bien malheureuse. Ce n’est pas votre cas ».

Cette journée qui a aussi enregistré la présence de hautes personnalités, des partenaires, des bénéficiaires et structures financières dont la banque mondiale, la BAD, le système des Nations Unies, la BID, entre autres, a été bouclée, sous une forte ambiance par un panel de haut niveau. En outre, l’occasion a été saisie pour procéder à des remises de distinctions au Chef de l’État.