144ème appel des Layène : Yoff, Diamalaye, Ngor et Cambérène prêts à accueillir les fidèles

À quelques jours donc de la commémoration de ce grand évènement religieux, qui est retenu pour les 10 et 11 février prochain, il est important d’aller à la rencontre des fidèles pour constater l’évolution des préparatifs de cet évènement à Yoff, Camberene et Diamalaye.

À Yoff Layène, tout est presque au point, mis à part quelques détails. C’est du moins ce que révèlent les propos de Atoumane Ngom, le Président de la commission logistique, mais aussi le président de l’Association pour le soutien au khalife encore surnommé « Wa bâche bi » (ceux qui s’occupent des bâches): « À Yoff Layène nous avons installé 160 bâches sur une surface de 12.000 m². À Cambérène, 120 bâches sur une surface de 9.600 m², de même qu’à Ngor où l’on a aussi installé 70 bâches », a t-il expliqué. Ce projet créé depuis 2019, a été mis en pause pour diverses raisons.

Et à l’occasion de cette 144ème édition de l’appel de Seydina Limamou Laye, surtout du côté des décorations et de la logistique tout semble être prêt avec une innovation qu’a annoncée Serigne Magum Keur Laye Thiaw, fils du feu khalife Mame Abdoulaye Thiaw Laye. Celui-ci de rappeler qu’ils entendent démarrer la 1ère phase de ce projet qui est financé à hauteur de 1 milliard 250 millions de francs Cfa par les fidèles.

Toujours dans la mouvance des préparatifs, le comité en charge de la cuisine n’est pas aussi en reste. Depuis plus de 20 ans, il s’attelle à la préparation de mets pour la restauration de tout le personnel qui s’active à l’installation des bâches et tout ce qui touche à la décoration des lieux qui comptent accueillir les fidèles. Depuis environ 7 jours, la présidente Mame Diarra Thiaw Laye, et son équipe ont commencé le travail et comptent poursuivre ce rythme jusqu’à la fin de cet appel.

Toutefois leur budget n’avoisinant que 50 millions, elles avouent qu’il est totalement financé par les fidèles Layène qui sont répartis dans plusieurs cellules et chacune d’elles honore sa part pour participer à la réussite de l’évènement.