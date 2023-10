129 Candidats : Entre Trivialité, Excentrisme et Désacralisation de la Fonction Présidentielle »

Le foisonnement de plus de cent candidats à la présidentielle de 2024 au Sénégal semble transformer le processus démocratique en un spectacle extravagant

Cela suscite à la fois fascination et inquiétude quant à la santé de la démocratie. Au lieu de refléter une diversité éclairée, ce nombre pléthorique engendre un chaos démocratique, mettant en lumière des candidatures aussi fantaisistes que ridicules. Certains postulants semblent plus intéressés par la notoriété éphémère que par un engagement sérieux envers la gouvernance.

La démocratie, conçue pour donner voix à une variété de perspectives, semble déformée par cette surabondance. Les candidats fantasques, dépourvus de plateformes politiques solides, détournent l’attention des véritables enjeux, créant ainsi un paysage politique où le sérieux se noie dans le spectacle. Les initiatives farfelues de certains postulants détournent le débat des questions cruciales, sapant ainsi la crédibilité du processus électoral.

Cette pléthore de candidats contribue également à la désacralisation de la fonction présidentielle. Ce qui devrait être une responsabilité solennelle est désormais en proie à la trivialité et à l’excentricité. Des candidatures manifestement dénuées de compétence et de vision diluent la signification symbolique de la présidence, transformant la course électorale en une parodie de la démocratie.

En lieu et place d’une compétition politique basée sur des idées fondamentales et des projets de société, nous sommes témoins d’une surenchère de candidatures excentriques, détournant l’attention du peuple des véritables défis ; problématique de la jeunesse, couts de la vie chère, emplois et employabilité, immigration clandestine, fuite des cerveaux, lutte contre le terrorisme au sahel) auxquels le pays est confronté. Cette saturation de candidats s’avère être un piège démocratique, où la qualité est sacrifiée au profit de la quantité.

C’est le lieu de se féliciter sur l’initiative de mise en place du parrainage, sans ce filtre aux allures ‘’antidémocratique’’ le nombre pléthorique de candidats à la présidentielle de 2024 au Sénégal allait essentiellement engendrer une dérive vers l’absurde, compromettant la véritable essence d’une élection de cette envergure. Au lieu de célébrer la diversité des idées, nous assisterons à une dégradation de la fonction de chef de l’état, où le sérieux est relégué au second plan, et la crédibilité du processus électoral est mise à mal. Une réflexion critique sur la pertinence du parrainage et de ces candidatures fantaisistes s’impose afin de restaurer l’intégrité du processus démocratique.

Serigne Issa DIOP

Ingénieur Informaticien

Titulaire d’un Master en Management de Projet

Doctorant chercheur à l’ASMP

Président REPERES