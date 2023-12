12 milliards FCFA offerts à Sonko : « pourquoi le procureur ne s’autosaisit pas comme dans l’affaire Marine Le Pen révélait par Hadjibou Soumaré » (Clédor Sène)

Ousmane Sonko aurait reçu une grosse somme d’argent de bailleurs qatari qui étaient intéressé par une remise en cause d’accords et de contrats sur le pétrole et le gaz au Sénégal. L’information a été donnée par le député de Benno Bokk Yakaar, Matar Diop et réitéré par le journaliste, Cheikh Yérim Seck.

Une accusation grave selon Clédor Sène qui se demande pourquoi le procureur de la République ne s’est pas autosaisi comme l’affaire du « don » de Macky Sall à Marine Le Pen. Cheikh Adjibou Soumaré a été placé en garde à vue le 9 mars dernier après avoir publiquement interrogé le chef de l’État sur une forte somme d’argent qu’il aurait, selon lui, versé à l’ancienne cheffe du Rassemblement national.

Dans une lettre reprise par les médias, l’ex PM questionnait le chef de l’État sur un don de « 12 millions d’euros, soit 7,9 milliards de FCFA » à une « personnalité politique française » dont le parti se distingue « par la haine et le rejet de l’autre », sans citer de nom.