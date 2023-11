Mamadou Salif Sow: « Nous ambitionnons de faire de ADD l’acteur majeur de l’élection de Amadou Bâ en 2024… »

Le leader du Parti Ensemble Pour le Sénégal (PEPS) est plus que debout pour l’élection du candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à la Présidentielle de 2024.

Mamadou Salif Sow qui se considère comme un allié stratégique de Abdoulaye Daouda Diallo est en passe de multiplier les initiatives au niveau de la capitale sénégalaise, notamment. Ce week-end, lors de la cérémonie de remise des financements alloués par le Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) aux femmes de son parti, le Directeur Général de l’Agence pour la Sécurité de Proximité (ASP), par ailleurs, Maire de Dialembéré (dép. Kolda), ambitionne de faire de son leader ADD l’acteur majeur de la victoire de Amadou Bâ au soir du 24 Février 2024.

C’est dans une salle archi-comble du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar (Colobane) que se tenait cette manifestation qui s’est révélée être une véritable démonstration de force du PEPS. Ainsi, le département de Dakar (19 Communes) s’est mobilisé pour exprimer son adhésion entière à la cause du PEPS.

« Cet évènement revêt une importance capitale. Il nous permet de procéder à la remise d’enveloppes financières aux femmes de notre parti, Parti Ensemble Pour le Sénégal (PEPS).Tout cela est l’oeuvre d’un grand homme d’Etat, le Président Abdoulaye Daouda Diallo qui a bien voulu accompagner l’entreprenariat de nos dames. Ainsi,120 groupements de femmes du PEPS sont bénéficiaires de cet élan de solidarité au niveau de la région de Dakar. Cet argent va leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Pour Dakar département, elles sont au nombre de 40 groupements bénéficiaires », s’est expliqué Mamadou Salif Sow.

L’édile de la Commune de Dialembéré (dép.Kolda), de soutenir:

« Cette belle mobilisation nous rassure. Aujourd’hui, le département de Dakar est debout. Comme l’on dit, qui gagne Dakar, gagne le Sénégal ». Sur ces entrefaites, nous voulons, ainsi, engager nos partisans et partisanes de Dakar car, nous y sommes une réalité politique incontestable. Abdoulaye Daouda Diallo est un allié stratégique du PEPS. Cette rencontre est également le lieu de remercier et de féliciter le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Il nous a tout donné. Congratulations à notre ami, confident, notre leader ADD.Tout ce qu’on fait, on le fait pour lui. On ambitionne de le faire l’acteur majeur de la victoire du candidat de BBY, Amadou Bâ. C’est un homme qui compte dans l’échiquier politique. » Le leader du PEPS a aussi exhorté ses militants et sympathisants à aller retirer leurs cartes nationales d’identité et à parrainner massivement le candidat de BBY.

Les femmes du PEPS de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque ont aussi été gâtées

Mamadou Salif Sow n’a pas pris de répit. Après les femmes du département de Dakar, il s’est rendu, ce dimanche, à Pikine(Thiaroye) pour remettre des financements au nom d’ADD. Ainsi, les femmes des autres quatre (4) départements de la région de Dakar (80 groupements issus de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque) ont, elles aussi, reçu des enveloppes financières consistantes. La cérémonie de remise avait pour cadre le centre Jacques Chirac de Thiaroye. Au niveau de la grande banlieue, le chef de file du PEPS a aussi fait foule.